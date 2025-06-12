ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/647

KARAR NO : 2024/213

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2024 tarihli ilamı ile Şantaj suçundan CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Rayıp ve Arzu oğlu, 02/11/1997 Mersin doğumlu GÜRSEL YILDIRIM, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/05/2025

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