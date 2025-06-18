T.C.

ANKARA

9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2022/559-Ceza Dava Dosyası

Karar : 2025/46

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2025 tarihli kararı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan TCK’nın 158/1-f-son, 62, 52/2, 52/4, 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 41.660,00 TL adli para cezası, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nın 204/1, 62, 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Şakir ve Hanife oğlu,26/09/1975 Erbaa doğumlu HASAN YASİN ÇAPKIN, tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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