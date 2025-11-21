İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Bakan Yardımcısı Bülent Turan arasındaki gerilimin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iyice su yüzüne çıktığı görüldü...

Turan’ın toplantıya katılmaması, CHP’li milletvekillerinin dikkatini çekti ve konu tutanaklara da yansıdı.

Kulislerde, Turan’ın yaşanan sorunları daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği konuşuluyor. Bakan–bakan yardımcısı hattındaki gerginliğin bir süredir sürdüğü, son gelişmelerle birlikte iplerin tamamen koptuğu iddia ediliyor.

Gece boyunca kendisine iletilmesi beklenen kritik haber için telefonunun başında olan Bülent Turan’a sabaha kadar herhangi bir dönüş yapılmadı. Bu sessizlik, bakanlık içindeki dengeleri zorlayan bir başlık olarak not edildi.

Turan, sabah saatlerinde İstanbul uçağına binmek üzereyken beklediği telefon nihayet geldi.

Ancak kulis bilgilere göre, telefonun ulaştığı an artık birçok şey için “geç kalınmış” bir zaman dilimine işaret ediyordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki İçişleri Bakanlığı görüşmelerinde ilk bakışta fark edilen ayrıntı da bu gerginliği doğrular nitelikteydi. Normalde Bakan Ali Yerlikaya’nın hemen yanında yer alan Bakan Yardımcısı Turan’ın koltuğunda bu kez Bakanlık Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu oturuyordu.

Turan’ın yokluğu, CHP’li milletvekillerinin dikkatinden kaçmadı. Komisyon salonunda “Turan nerede?” soruları peş peşe gelirken, yaşananların gerilimin artık gizlenemez bir boyuta ulaştığı yorumlarına neden oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığı bilgilere göre, komisyondaki bu dikkat çekici sessizlik yalnızca muhalefet sıralarında değil, Komisyon Başkanı Mehmet Muş başta olmak üzere AKP’li milletvekillerinin de müdahalesiyle gündeme taşındı.

Yaşanan kısa tartışmanın Meclis tutanaklarına yansıması, gerginliğin artık kulislerde değil, doğrudan Meclis salonunda dahi hissedildiğini ortaya koydu.

O sırada geçen diyalog ise şöyle kayda geçti:

Veli Ağbaba: “Sayın Başkan, Sayın Bakan, bir şey soracağım: Bülent Turan nerede?”

Mehmet Muş: “Onu bana değil, değerli arkadaşlar.”

Veli Ağbaba: “Bülent Turan nerede, Bülent Turan yok?”

Mehmet Muş: “Sayın Ağbaba, siz her soruyu bana niye soruyorsunuz?”

Veli Ağbaba: “Eski Grup Başkan Vekiliydi. Görevden mi alındı, görevden mi alındı?”

Mehmet Muş: “Sayın Ağbaba, siz her aklınıza geleni bana niye soruyorsunuz?”

Veli Ağbaba: “Bülent Turan görevden mi alındı Başkanım?”

Mahmut Tanal: “Siz başkansınız, orada başkan olduğunuz için size soruyoruz tabii.”

Veli Ağbaba: “Bülent Turan nerede, niye yok?”

Mehmet Muş: “Arkadaşlar, teşekkür ediyorum.”

Yaşar Tüzün: “Beraber vekillik yaptınız, eski Grup Başkan Vekiliydi, sizin mevkidaşınızdı Başkanım.”

Murat Bakan: “Meclis adabını bilen bir kişi var Bakanlıkta, o da Bülent Turan. Yoksa sonradan mı gelecek?”

Mehmet Muş: “Arkadaşlar, ben de bir zamanlar bakandım, ama şu anda değilim.”

Veli Ağbaba: “Peki niye hakkını savunmuyorsun?”

Mehmet Muş: “O zaman milletvekili, şimdi değilim…”

Turan’ın yaşadığı gerginlikleri daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiği iddia edildi.