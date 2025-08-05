Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM) iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mamak ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) aralarında husumet bulunan A.S. ve E.S. ile K.Ş., E.Ş. ve K.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken A.S., ‘sallama’ olarak tabir edilen kesici aletle K.A.’yı her iki kolundan, K.Ş. ise E.S.’yi sırt ve karın bölgesinden 4-5 yerinden bıçakladı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıla ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kavgaya karışan şüpheliler suç aletleri olan sallama ve bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.