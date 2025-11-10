Ankara’da, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87’nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenecek törenler kapsamında trafik düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ihtiyaç duyulması halinde saat 01.00 itibarıyla GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi’nin Celal Bayar Bulvarı’na bağlantısını sağlayan yan yollar ile Celal Bayar Bulvarı’nın Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantı sağlayan yan yollar, Kazım Karabekir Caddesi’nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ve bu güzergâhlara bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.