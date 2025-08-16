Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen M.K., mahalleli tarafından darp edildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, çocuk ve ailesi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesinde şüpheli M.K., halası A.S.'nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti. Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı. Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K. de peşinden koştu. Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı. Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi. Mahalleli, tepki üzerine kaçmaya çalışan M.K.'yi parkta yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi M.K.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

'EVİN İÇİNE GİRDİ'

Hala A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve geliyor, arka arkaya zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, 'Korkma korkma' yaptı. Ben de 'Kimsin sen, ne işin var burada' dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da evin içine girdi. 'Çık dışarı' diyorum, çıkmıyor. Benim içeride yatan daha 1 aylık bebeğim var. Allah'tan bebeğim kucağımda değildi. 'Çık' diyorum çıkmıyor, en sonunda çığlık attım. Sonrasında kolundan, omuzlarından tuttuğum gibi bunu kapı dışarı attım. 'Gitti mi, gitmedi mi' diye bakmak için balkona çıktım. Bakarken binanın altına geldi. Oradan küfrediyor, el hareketleri yapıyor. Hemen polisi aradım" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.