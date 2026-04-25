Ankara'nın Mamak ilçesinde, Muharrem Güven, bir süredir eşi Murat Güven'den şiddet gördüğünü iddia ettiği kızını yanına alarak kendi evine götürdü. Bu durum kayınpeder ile aynı zamanda akrabası da olan damadı Murat Güven arasında husumete neden oldu. Dün öğle saatlerinde sokakta karşılaşan ikili arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine Murat Güven, yanında bulundurduğu tabancayı çıkararak kayınpederi Muharrem Güven'e ateş etti.
OĞLU ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI
Silahlı saldırı anında Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu duruma müdahale etti. Babasının vurulduğunu gören şahıs, yanındaki bıçakla damat Murat Güven'e saldırarak baldırından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurularak ağır yaralanan Muharrem Güven ile bıçakla yaralanan damat Murat Güven ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Babasını korumak isterken eniştesini bıçaklayan kayınbirader ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güven, doktorların gece boyu süren tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Güven'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bıçakla yaralanan şüpheli damat Murat Güven'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği, emniyette tutulan Muharrem Güven'in oğlunun ise ifade ve yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma olarak devam ediyor.