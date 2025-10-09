Ankara'nın Pursaklar ilçesinde boş arazide tabanca doğrulttuğu eski eşini rehin aldığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından ikna edilerek, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre Pursaklar ilçesinde kimliği açıklanmayan kişi, boş arazide eski eşini üzerine tabanca doğrultarak rehin aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bir elinde silah bulunan, diğer eliyle de kadını kolundan tutan şüpheliyi polis ikna etmeye çalıştı. Polisin çalışmasıyla ikna edilen şüpheli, silahı bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.