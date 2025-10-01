Ankara'da trafikte yaşanan tartışma sırasında otomobilinin camına taş atılan sürücü, kalabalık grup arasından bir kişiyi ezdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Daha sonra yol kenarında bir otomobilin etrafını saran grup, sürücüye saldırdı. İçlerinden biri yerden aldığı taşı otomobilin camına attı. Ardından oradan uzaklaşan sürücü, tekrar aynı yere gelerek otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Orada bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi. Ardından otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi. Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.