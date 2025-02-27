Ankara'nın Polatlı ilçesinde 60 yaşındaki kayınpeder M.K., kızını darbettiği gerekçesiyle tartıştığı 48 yaşındaki damadı Gökhan Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Çapar'ın daha önce de eşini darbettiği, 1,5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Gökhan Çapar ile 31 yaşındaki eşi D.Ç. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, Çapar, eşini darbetti. D.Ç., yaşadığı durumu babası M.K.'ya anlattı. Ardından Gökhan Çapar, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte konuşmak için aracıyla kayınpederi ve kayınvalidesini aldı. Aracını Basri Mahallesi'nde bir noktaya park eden Çapar ve kayınpederi arasında, araç içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, aracın arka koltuğunda oturduğu öğrenilen M.K., damadı Gökhan Çaparı boğazından bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çapar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayınpeder M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Gökhan Çapar'ın daha önce de eşini darbettiği, 1,5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.