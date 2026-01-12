Türkiye başkentte yapılan bir operasyonu konuşuyor. Gece kulüplerinde çalıştırılan çocuk yaştaki kızların verdiği ifadeler skandalın boyutunu ortaya koydu.

SÖZCÜ TV Ankara Muhabiri Barış Yalınkılınç gelişmeleri Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de anlattı.

DEHŞET KIZ ÇOCUKLARININ İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI

- 15 Aralık gecesi Ankara'da birden sirenler yandı. 11 gece mekanına eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonun sebebi ise iki kız çocuğunun verdiği ifadeydi. Biri 8. sınıf terk diğeri ise lise terk iki kız çocuğu o pavyonda çalışıyordu.

- Danslarla, renkli hayatlarla karikatürize edilen o dünyanın altıda nasıl bir karanlık yattığı da ortaya çıktı. Kızlar önce kendilerine ücretsiz yeme içme imkanı sunulduğunu ve ardından "Siz çok güzel dans ediyorsunuz, burada çalışır mısınız" teklifi geldiğini anlattı.

- Bu soruya "evet" dedikleri anda bataklığın ortasına çekilmiş oluyorlar. Önceden konsomatrislik, garsonluk, dansçılık gibi işlerle çalışırken birden bire istemedikleri kişilerle para karşılığı birlikte olmak zorunda bırakılıyor kızlar.

'REDDERSEK İŞTEN ATILIYORUZ'

- Kendi ifadeleriyle "Bu işi yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini redddersek işten atılıyoruz. 5 Bin lira karşılığında o kişilerle birlikte olduklarını anlatıyor kızlar. Okulda olması gereken kızların verdikleri ifadede bunlar yer alıyor.

- Soruşturma başlatılmakla kalmadı. Bu operasyonda olayın altında başka şeyler de çıkmaya başladı. 15 kadar reşit olmayan kız çocuğunun pavyonda çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı. Son zamanda sıkça bahsedilen uyuşturucu maddeler bu mekanlarda peynir ekmek gibi satıldığı ortaya çıktı. Mekanda müşteri kılığında oturan kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı de belgelenmiş oldu. 11 mekan kapatılırken 60 kişi tutuklandı. 2 kız çocuğu Aile Bakanlığı korumasına alındı."