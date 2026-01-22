Libya askeri heyetini taşıdığı sırada Ankara’da düşen uçakla ilgili yürütülen soruşturmada, kaza-kırım ön raporu tamamlanarak dosyaya eklendi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad’ın da aralarında bulunduğu dört yolcu ile üç kişilik mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık akşamı Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü.

SON BAKIMI ARALIK AYI BAŞINDA YAPILDI

Ön rapora göre, 9H-DFS kuyruk numaralı Dassault Falcon 50 tipi uçağın son bakımı, işletici firma tarafından 1-9 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve bakım çıkış sertifikası düzenlendi.

Raporda, uçağın saat 20.17’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalandığı, kalkıştan yaklaşık 16 dakika sonra ise elektrik arızası nedeniyle hava trafik kontrol merkezine acil durum bildirimi yaparak iniş talebinde bulunduğu kaydedildi. Acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın saat 20.36’da radar temasının kesildiği ve sonrasında iletişim sağlanamadığı belirtildi.

“TEPEYE YÜKSEK HIZLA ÇARPTI”

Ön raporda, uçağın 1.252 metre rakımlı bir tepeye motorları çalışır haldeyken, yüksek hızla ve bütün olarak çarptığı değerlendirmesine yer verildi.

Çarpmanın şiddeti nedeniyle uçağın sahip olduğu kinetik enerjinin kayalık zeminde soğurulamadığı, bunun sonucunda uçağın infilak ettiği ve enkazın yaklaşık 150 bin metrekarelik alana küçük parçalar halinde yayıldığı ifade edildi.

UÇAK İÇİNDE YANGIN BULGUSU YOK

Raporda ayrıca, kazanın ardından kısa süreli bir parlama gözlendiği ancak uçak içinde yangına işaret eden bir bulguya rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, mevcut kaza-kırım ön raporunun kazanın oluş sürecine dair ilk teknik verileri ortaya koyduğunu, kesin nedenlerin ise hazırlanacak kapsamlı nihai kaza-kırım raporuyla netlik kazanacağını bildirdi.