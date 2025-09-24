Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen bir operasyonun ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Yavaş, soruşturmanın gerekçelerini detaylandırırken, önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek hakkında da dikkat çeken iddialar ortaya koydu.

Yavaş’ın açıklamasında en çok ses getiren iddialardan biri ise, Gökçek döneminde bir festivale davet edilen yabancı bir mankene yalnızca gong çalması için 41 milyon lira ödendiği yönündeydi.

Yavaş, “Bir konsere 40 milyon lira verilir mi deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” diye konuştu.

BAHSİ GEÇEN MANKEN: DOUTZEN KROES

Söz konusu mankenin, Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı.

Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Türkiye’ye gelerek etkinliğin açılışını gong vuruşuyla gerçekleştirmişti.

Modellik kariyerine lise sonrası Amsterdam’daki bir ajansa gönderdiği fotoğraflarla adım atan Kroes, kısa sürede uluslararası başarıya ulaştı.

Time, Vogue ve Harper’s Bazaar gibi prestijli dergilerde yer alan çalışmalarıyla tanınan Kroes, moda dünyasında önemli bir isim haline geldi.