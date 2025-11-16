Kennedy Caddesi’ndeki 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldikten sonra üzeri kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yenilendi.



Ancak yapılan bütün uyarılara rağmen iki kez yerinden sökülerek çalınan tabela, bu kez büyük bir asayiş krizine neden oldu.

TABELA ÖNÜNDE BIÇAKLAMA OLAYI



Günün her saati büyük bir kalabalığın bulunduğu tabelanın arkasına, belediye ekipleri tarafından fotoğraf çekilmesi için bir 'barfiks direği' yerleştirilse de, tüm uyarılara rağmen tabelaya zarar verilmeye devam ediliyor.



Son olarak dün akşam saatlerinde tabela önündeki sırada yaşanan bir tartışmanın ardından bir kişinin bıçaklandığı öğrenilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri bu sabah saatlerinde tabelanın etrafını dikenli tellerle çevirdi.