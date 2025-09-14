CHP'nin kritik Kurultay Davası öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenecek "Büyük Ankara" mitinginde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Miting alanı tıklım tıklım dolu... Türk bayrağını alan vatandaşlar Tandoğan Meydanı'na akın etti.

Partinin 81 il başkanı da mitinge katılım gösterdi.

CHP Gençlik Kolları üyeleri de miting öncesi Güvenpark'ta buluştu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, PM üyesi Berkay Gezgin ve çok sayıda gencin katıldığı yürüyüşte, "Vesayet değil siyaset", "Eğitimle yüksel, devrimle özgürleş", CHP'li tutuklu belediye başkanlarının resimlerinin olduğu, "Yok öyle umutları yitirip savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak" ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in resimlerinin olduğu "yaşamak direnmektir" yazılı pankartlar açıldı.

'KAYYUMLAR GİDECEK'

Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet", "İsyan devrim özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atıldı.

POLİS BARİKATINI AŞTILAR

CHP Gençlik Kolları'nın yürüyüşüne Halkın Kurtuluş Partisi, DİSK Genel İş Sendikası da destek verdi.

Polis, bir noktada barikat kurarak yürüyüşü engellemek istedi ancak CHP Gençlik Kolları barikatı da aştı.