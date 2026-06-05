Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıkları sürürüyor. Ankara Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşılan karara göre, başkentte düzenlenecek uluslararası zirve öncesinde ve sırasında şehir genelinde olağanüstü güvenlik uygulamaları devreye alınacak. Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla sivil yaşamı doğrudan etkileyecek geniş çaplı kısıtlamalar planlandı.
Alınan valilik kararı doğrultusunda, başkentte 6 ve 12 Temmuz tarihleri arasını kapsayan bir haftalık süreçte hayatın olağan akışını değiştirecek adımlar atıldı. Bu tarihler aralığında şehirde yapılması planlanan kamuya açık tüm etkinlikler geçici olarak durduruldu.
Uygulanacak yasaklama kararı; geniş katılımlı eğitim sınavlarını, açık hava konserlerini, okulların mezuniyet törenlerini ve çeşitli kültürel şenlikleri kapsıyor.