Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki konutunda ziyaret etti. Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evde yapılan görüşme, yılın altıncı Erdoğan–Bahçeli buluşması oldu.

Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapılmazken, bu kez dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan’ın taşıdığı kırmızı dosyaya yöneldi.

Dosyanın içeriğine dair resmi bilgi verilmezken, Korkusuz yazarı Can Coşkun konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

“Dosya nereden çıktı, diyeceksiniz. Erdoğan’ın elinde değildi, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan taşıyordu” detayını veren Coşkun, “Beştepe hattından kısıtlı birkaç geri dönüşe göre; dosyada, İmralı’yı ziyaret etmesi söz konusu komisyon üyesi milletvekillerinin ismi ve yapılacak görüşmenin hangi çerçevede tutulacağına dair notlar vardı. Daha fazlasını önümüzdeki dönemde yaşayarak göreceğiz” kulislerini paylaştı...