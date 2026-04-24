Sokağın Nabzı Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışmada CHP, yüzde bazında liderliğini korurken AKP ile arasındaki farkın 3,1 puan olduğu belirlendi. Sonuçlar, iki büyük parti arasındaki rekabetin sürdüğünü ortaya koydu.

İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Anketin öne çıkan bir diğer sonucu ise İYİ Parti’deki yükseliş oldu. İYİ Parti, yüzde 9,2 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

DEM PARTİ VE MHP GERİDE KALDI

Bu sonuçla parti, hem DEM Parti’yi hem de Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) geride bıraktı. MHP’nin oy oranının yüzde 4,3 seviyesinde kaldığı görüldü. Bu oran, partinin yüzde 5 barajının altında kalmasına neden olurken araştırmanın en dikkat çeken verilerinden biri olarak kayda geçti.

Diğer partilerin oy oranları ise Saadet Partisi yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6, Anahtar Parti yüzde 1,4 ve Zafer Partisi yüzde 1,3 şeklinde sıralandı. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplam oy oranı ise yüzde 2 olarak ölçüldü.