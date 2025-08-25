Dehşet verici olay Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde facianın boyutları gözler önüne serildi.

Ankara Trafik adlı hesabın paylaştığı görüşülere göre, trafikte ilerlerken henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma büyüdü. Beyaz renkli aracın önünü kesen yeşil araçtan dört kişi indi. Araçtan inen dört kişiden birinin elinde bıçak, diğer ikisinin elinde ise kılıç olduğu anlaşıldı.

Yaşlı sürücü defalarca vurulan darbelere maruz kalırken o anlar kameralara yansıdı. Vahşi saldırı sonunda sürücü kanlar içinde kaldı.

Olaya şahit olan vatandaşlar polis ve sağlık görevlilerini olay yerine çağırdı. Emniyet güçleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.