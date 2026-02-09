Partisinden istifa ettiğini duyuran ve CHP Lideri Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini iddia eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

 