Partisinden istifa ettiğini duyuran ve CHP Lideri Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini iddia eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.