Ankara’nın Dikmen semtinde bulunan Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, sadece kızlar için ortaokul bölümü açtı. “Türkiye’nin tek kız ortaokulu” sloganı ile öğrenci kaydına başladı.

Okulun internet sitesinde “Türkiye genelinde ve Ankara ilinde meslek lisesi bünyesinde açılan tek kız ortaokulu olarak 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında, 5. sınıftan itibaren (kız) öğrenci kayıtları alınacaktır” denildi. Başka semtlerde oturan kız öğrencilerin de önce kendi bölgelerindeki okullara kayıt yaptırıp daha sonra nakil yoluyla, bu okula geçiş yapabilecekleri kaydedildi.

ESKİ BAKANIN ADINI TAŞIYOR

Dikmen’de bulunan “Kız Ortaokulu” İstanbul Valiliği görevinde bulunan ve Süleyman Demirel hükümetlerinde de Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı yapan Nevzat Ayaz’ın adını taşıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir buna tepki gösterdi: “10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının aynı sırada okumasını sakıncalı bulan bu anlayış, laik Cumhuriyet’in değil, cemaatlerin mantığıdır. Milli Eğitim’i tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekiyorlar. Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyette Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanı olması utanç verici. Karma eğitim kırmızı çizgimizdir.”