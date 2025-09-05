2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar ile CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, Özgür Çelik ve ekibi görevden uzaklaştırıldı.



MAHKEME 15 EYLÜL'Ü BEKLEMEYEBİLİR

Söz konusu karar, 15 Eylül'de görülecek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davası için bir mesaj olarak yorumlanırken, siyaset dünyasını hareketlendiren gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde 'tehlikeli' senaryolar dillendirilmeye başlandı.

Gazeteci Murat Yetkin, Türkiye’deki siyasi hayatın geleceği bakımından en tehlikeli senaryonun mahkemenin 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alabileceği olduğunu belirterek, Ankara'da konuşulanları köşesine taşıdı.



'BASKIN SEÇİM GÜNDEMDE'

Bir diğer senaryonun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin hazır CHP bölünmüş, muhalefet yatağa düşmüşken 2026 ilkbaharında baskın seçime gitme ihtimali olduğunu aktaran Yetkin, aynı zamanda “Terörsüz Türkiye” sürecini hatırlatarak bu ihtimali değerlendirmeyenler olduğunu söyledi.

Yetkin, 4 Eylül’de yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye ve SDG olduğuna da dikkati çektiği yazısında, bir başka tehlikeli senaryoyu, “Türkiye’nin hem kuzeyi hem güneyinde sıcak savaşın yayılma ihtimali artıyor” şeklinde aktardı. Yetkin yapımına başlanan sığınakların 120 günde tamamlanmak istendiği iddiasını da hatırlattı.

Yetkin, “Mahkeme kararları üzerinden yapılan CHP’yi 'hizaya getirme' hesapları Türkiye’nin geleceğinde “serbest seçimlerin” bulunup bulunmayacağına dek uzanıyor yani. Umarım yazdıklarımın hiçbiri gerçek olmaz. Tehlikeli olan, ateşle oynamak anlamına gelen budur çünkü” diye yazdı.