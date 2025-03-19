Ankara'da Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki Fatma Elmuhammed, metruk bir binanın önünde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi.
Alınan bilgiye göre Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar, metruk bir binanın önünde bir çocuk cesedi buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Suriye uyruklu Fatma Elmuhammed’e ait olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemelerde kız çocuğunun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.