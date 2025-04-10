Ankara'da Çayırhan Maden Ocağı'nda gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1'i ağır, 13 işçi yaralandı.

Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mahallesi'nde yer alan Çayırhan Maden Ocağı'nda saat 01.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamada 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ocaktan çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 2'si Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 11’i ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait kömür maden sahasında 10 Nisan 2025 günü saat 01.30 sıralarında; yer altında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup, ocakta çalışan 29 işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi, Ankara Şehir Hastanesi'ne, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.