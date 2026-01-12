Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro İstasyonu’nda yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili yürütülen incelemede, sokak köpeği Matmazel’in darp edildiği tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, olayla bağlantılı belediye personelinin görevine son verildiğini duyurdu.

İddialar üzerine 3 Ocak 2026 tarihinde başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında, Matmazel’in Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’nda incelendiği belirtildi. Ankara Barosu’nun da sürece dahil olduğu çalışmada hazırlanan patoloji raporunda, köpeğin darp sonucu hayatını kaybettiği bulgularına yer verildi.

Rapora dayanılarak daha önce görevden uzaklaştırılan personelin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitlerinin feshedildiği açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamada, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın sürdüğü ve belediyenin dosyada müşteki sıfatıyla yer alacağı ifade edildi.

Olay, hayvan hakları konusunda kamuoyunda yeniden tartışma başlatırken, soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.