Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde kentte yürütülen hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin bulunduğu caddede asfalt yenileme çalışması yapıldı.

ABD Büyükelçiliği çevresine dekoratif vazolar yerleştirilirken, yol kenarlarına zirveye ilişkin tanıtım panoları konuldu.

GECEKONDULAR REKLAM PANOLARIYLA KAPATILDI

Öte yandan, bazı bölgelerde gecekonduların ve çevresinin reklam panolarıyla kapatıldığına ilişkin görüntüler gündeme geldi.

Söz konusu görüntüler, Sözcü TV Ana Haber bülteninde ekranlara getirildi; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in kaydettiği görüntülerde panoların arkasında yerleşim alanlarının bulunduğu ve insanların bu panoların arkasında bir yerlere gittiği görüldü.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Serdar Cebe durumu şu sözlerle anlattı:

"Burası Berlin duvarı değil; Ankara'dan gelen görüntüler bunlar. Ankara'da özellikle NATO için örülen duvarın arkasındaki gerçekler.

NATO liderlerinin göz zevkleri bozulmasın diye koca tabelalarla kapatılıyor. Bu görüntüler Ankara'nın neresine gitseniz karşınıza çıkan görüntüler ama tabii halkın bu süre zarfında iki günlük NATO zirvesinin Ankaralılara çektirdiği sıkıntıyı görüyorsunuz.

Arkada yaşanan gerçek başka, önde yaşanan gerçek başka. Neydi? Hayaller Paris, gerçekler Ankara."