Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik görüşmeler gerçekleştirirken, ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel de temaslarını sürdürüyor.

CHP lideri Özel, İskandinav ve Baltık ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldiği akşam yemeğiyle dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL ONUR KONUĞU

Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Özel, onur konuğu olarak katıldı.

