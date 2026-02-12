Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın PORTAŞ Genel Müdürü olduğu döneme dair AKP'li Osman Gökçek'in suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmesinin ardından Gökçek, suç duyurusunun Başkan Mansur Yavaş ile ilgili olduğu söyledi. PORTAŞ'a ilişkin iddialar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a etki eder mi sorusunu gündemdeki yerini koruyor.

PORTAŞ Genel Müdürü olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı ve görevi kötüye kullandığı iddiaları ile hakkında AKP'li Osman Gökçek'in suç duyurusunda bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. CHP'den istifasının ardından AKP'ye katılacağı konuşulurken AKP'li Osman Gökçek PORTAŞ ile ilgili suç duyurusunun Mansur Yavaş ile ilgili olduğunu ancak eğer bir usulsüzlük varsa Özarslan'ın bunun dışında kalmayacağını söyledi. Özarslan henüz AKP'ye geçemedi.

Hakkındaki soruşturmadan sonra Özarslan'ın ifadesine başvurulması durumunda Yavaş ile beraber çalıştığı PORTAŞ dönemine dair hangi iddialar kayıtlara geçecek bilinmiyor ama ibra Keçiören'den ABB'ye dönerse soruşturmalarında Ankara siyasetinin de rengi değişecek.