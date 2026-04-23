Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Haki Sokak’taki bir ortaokulda, iddiaya göre 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla üç gün boyunca okula geldi... Velilerin ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri silaha el koydu. Başlatılan soruşturma kapsamında çocuğun ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle öğrencilerin çanta yerine şeffaf poşet kullanmasını istedi. Okul çevresinde polis sayısı artırılırken, bazı yöneticilerin ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.

