Ankara'nın Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta erkek ve kız çocuklarından oluşan bir grup, alıkoydukları kız çocuğunu darbetti.

'BEN SİZE İYİLİK YAPTIM'

Görüntülerde darbedilen kız çocuğu, "Ben size iyilik yaptım" dediği duyulurken, saldırganların ise "İyilik mi yaptın" diye karşılık verdiği duyuldu.

Yere oturan kız çocuğu, gruptaki kızlar tarafından defalarca tokatlandı.

'BURADA AİLE VAR'

Çevredeki vatandaşlar ise, "Burada aile var ne yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Yüzüne darbe alan kız çocuğunun ağzından ve dudağından kan geldi.

'YAZIK ŞU GENÇLİĞE'

Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Kullanıcılar, "Çok acil bir şekilde adli suçlar için çocuk yaşı 14'e indirilmeli. Bu gibi zorbalara da yaşlarına bakmadan hayatlarını karartıp caydırıcı bir ceza verilmeli", "Yazık şu gençliğe aile eğitimi çok elzem bir konu", "Ergenlik kadar kötü bir şey yok ya vallahi billahi bu zamanın ergeni bile enteresan vallahi Allah sabır versin ailesine" gibi yorumlar yaptı.