Ankara’nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak’ta korkunç bir olay yaşandı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle baba ile oğul arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., babasını bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nihat D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Nihat D.’nin cansız bedeni, otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Y.D.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.