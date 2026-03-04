Ankara’da şehir içi ulaşım maliyetleri taksi kullanıcıları için arttı. 1 Mart 2026’dan itibaren yürürlüğe giren zamlar, hem açılış ücretini hem de kilometre ve bekleme tarifelerini yukarı çekti.
YENİ TAKSİ TARİFELERİ
-
Açılış Ücreti: 65 TL
-
İndi-Bindi Ücreti: 200 TL
-
Kilometre Ücreti: 40 TL
-
Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL
-
Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL
-
Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL
TRAFİKTE BEKLEMENİN MALİYETİ ARTTI
Taksimetrelerin yeni tarifelerle güncellenmesinin ardından, özellikle yoğun trafik saatlerinde şehir içi ulaşım maliyetleri belirgin şekilde yükseldi. Bir dakikalık bekleme ücreti artık 7 TL’ye ulaştı.