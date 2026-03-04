Ankara’da şehir içi ulaşım maliyetleri taksi kullanıcıları için arttı. 1 Mart 2026’dan itibaren yürürlüğe giren zamlar, hem açılış ücretini hem de kilometre ve bekleme tarifelerini yukarı çekti. YENİ TAKSİ TARİFELERİ Açılış Ücreti: 65 TL

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL TRAFİKTE BEKLEMENİN MALİYETİ ARTTI Taksimetrelerin yeni tarifelerle güncellenmesinin ardından, özellikle yoğun trafik saatlerinde şehir içi ulaşım maliyetleri belirgin şekilde yükseldi. Bir dakikalık bekleme ücreti artık 7 TL’ye ulaştı.

