“Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlamaları kapsamında ilerleyen soruşturmada, toplanan deliller ve teknik takip sonucunda 9 farklı işletmede çalışan 83 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

56 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında işlem yapılan şüphelilerden 56’sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın genişleyebileceğini ve elde edilen yeni delillere göre ek gözaltı kararlarının alınabileceğini ifade etti.