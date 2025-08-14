Ankara'da, protokol yolunda yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri hareket halindeyken aracında bulunan kılıcı eline alarak camdan savurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda seyir halinde olan iki sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü. Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu. Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi. Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.