Feci kaza Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.