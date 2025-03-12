Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangında mahsur kalan 1’i engelli 3 çocuğunu kurtarmak isteyen anne camı kırarken yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 3 çocuk ile yaralı anneleri hastanede tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre Barbaros Mahallesi Burcu Sokak’ta yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede annenin markete gittiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Anne Rukiye Kerimi Yakub, çocuklarını kurtarmak için dışarıdan camları kırmak istediği sırada yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ajman, Osman ve Rahman Yakup kardeşler dumandan etkilendi.

Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.