Ankara'da yaşayan 54 yaşındaki Necla Özmen, bir süre önce annesinin biyolojik annesi olmadığını itiraf etmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Annesi sandığı Satı Özmen'in, kendisine yaptığı itirafta gerçek babasının ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia etmesiyle birlikte Necla Özmen, biyolojik kimliğinin ortaya çıkması için resmi makamlara başvurdu.

Özmen, nüfus kayıtlarına göre 1971 doğumlu olduğunu ancak 1970’de dünyaya geldiğini, kendi doğum belgesine resmi kaynaklarda ulaşamadığını ve kayıtların kasıtlı olarak gizlenmiş olabileceğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

TRUMP'TAN DNA TESTİ İSTEDİLER

Ekran Haber'in haberine göre, Necla Özmen’in annesinin kendisine, doğumu sırasında bir ailenin bebeğini kaybetmesi üzerine kendisinin evlat edinildiğini, babasının ise ABD Başkanı Donald Trump'ın olabileceğini söylemesi üzerine Özmen, Ankara 27. Aile Mahkemesine ‘babalığın hükmen tespiti’ davası açtı. Özmen mahkemeye verdiği dilekçesinde, biyolojik kimliğinin bilimsel olarak ortaya çıkarmak için DNA testi talep ederek biyolojik annesinin yabancı uyruklu olduğunu, yıllar önce Donald Trump ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden hamile kaldığını ileri sürdü.

BAŞKA BİR AİLE NÜFUSUNA KAYDETTİRDİ İDDİASI



Biyolojik annesinin hamilelik sürecinde baskı gördüğünü ve tehdit edildiğini ileri süren Özmen dilekçesinde, annesinin bu durum üzerine Türkiye’ye gelerek doğumu burada gerçekleştirdiğini ifade etti. Dilekçede, Özmen’in ailesi tarafından kendisine resmi kayıtlardaki annesinin de aynı dönemde hamile olduğunu ancak doğum sırasında kendi bebeğinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Özmen, bu durumun ardından Türk ailenin, hastanede kendisini çocukları olarak gösterdiğini ve ölen bebeklerinin yerine Özmen’i nüfusa kendi çocukları olarak kaydettirdiğini aktardı.

ABD MAKAMLARINDA DA DAVA TALEBİNDE BULUNDU



Özmen kendisini Adana’da büyüten ailesinin NATO görevlisi olduğunu iddia ederek, Ankara 27. Aile Mahkemesine biyolojik babasının tespitini talep etti. Özmen öte yandan babalık tespiti davası için ABD’de aile mahkemesine de dava dilekçesi gönderdi.