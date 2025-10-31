Gelecek Partisi ve Saadet Partisi görüşmesinin ardından gündeme gelen "Ankara'da yeni ittifak mı geliyor?" sorusuna neden oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yeni ittifak iddiasına ilişkin konuştu. Erbakan, "Parlamento seçiminde bir ittifaka açık olduğumuzu söylemek istiyorum. Resmi olarak herhangi bir adım atılmadı, tabandan ve toplumdan da talep var. İYİ Parti de olabilir. Onlar Zafer Partisi ile de sanki olabilirler gibi" dedi.

Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını doğru bulmadığını söyledi. Erbakan," Artık kendisinin yeni nesillere, yeni isimlere bırakması ve Türkiye'nin önünü açması gerektiğini düşünüyorum. Bir kez daha aday olmasını doğru bulmuyorum." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM"

Erbakan, "Kendiniz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna, "Olacağız, bunu zaten ifade ettik. 2023 seçimlerinde adaylıktan çektik, herhangi bir ismi destekliyor olmamızın çok olumlu bir davranış olacağını düşünmüyorum." dedi.

YENİ İTTİFAK MI GELİYOR?

Güçlü bir üçüncü alternatifin olmasını eskiden beri ifade ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz partililerle bir seçim ittifakı yapılabilir. Bir sinerji oluşturulabilir. Bunun bir örneği 1991 seçimlerinde olmuştu.