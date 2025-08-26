Ankara’da Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi merdivenden inerken gençlerle tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 23 yaşındaki Hakan Çakır, aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz’ün haberine göre, tutuklanan baba Cemal, olay yerine gittiğinde 6-7 kişinin pala ve sopalarla bulunduğunu, kendisinde kesici alet olmadığını iddia etti.

Ancak merdivende oturan ve sonradan serbest bırakılan 19 yaşındaki Ahmet Emir, Cemal’in kesici aletle geldiğini, Samet ve Taha’nın da sopa taşıdığını söyledi.

Emir ayrıca, kavga sonrası Taha’nın “5-6 defa bıçağı soktum” dediğini, baba Cemal’in de “Birinin gözüne çivili sopayla vurdum” ifadesini kullandığını aktardı.

SUÇ GEÇMİŞLERİ

Şüphelilerin sabıka dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Baba Cemal’in 2 suç kaydı, Ahmet Emir’in 9 suç kaydı bulundu.

Cinayeti işlediği iddia edilen 14 yaşındaki Taha’nın 5, ağabeyi 17 yaşındaki Samet’in ise 9 suç kaydı tespit edildi.

BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI

Olayda kullanılan bıçaklardan birinin 14 yaşındaki Taha tarafından yakındaki bir köfteciden alındığı belirlendi.

Köfteci ifadesinde Taha’nın tezgâhtaki bıçağı aldığını, kendisini uyarmasına rağmen “Abla bu kan davası” diyerek çıktığını anlattı.

Kamera görüntülerinde Taha’nın bıçakla ilerlediği görüldü.

AİLENİN İSYANI

Hakan Çakır’ın babası, oğlunu kimin öldürdüğünü görmediğini ancak kendisini Ahmet Emir’in bıçakladığını söyledi.

Çakır’ın babası,“13 yaşındaki çocuğun 20 dosyası var. Niye dışarıda bu çocuk? Bir Hakan bir Ahmet gitmesin artık. Şu cezaları yükseltin” diyerek tepki gösterdi. Annesi ise oğlunun kendilerini korumaya çalıştığını, ilk darbeyi alıp yere düştüğünü, kanı durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını gözyaşlarıyla anlattı: “Avucumun içinde kanı tutamadım, bebeğimi öldürdü” diye konuştu.