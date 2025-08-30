Ankara’nın Çankaya ilçesinde takla atan otomobildeki iş insanı Fatih Yücelik hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çankaya ilçesi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda seyir halinde olan iş insanı Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Fatih Yücelik’in yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FATİH YÜCELİK KİMDİR?

Fatih Yücelik, iş hayatına plastik sektöründe adım atmış, ardından kariyerini inşaat ve çimento alanında sürdürmüştür. 2004 yılından bu yana aktif olarak iş dünyasında yer alan Yücelik, bugün Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento ve Kavçim markalarıyla Türk çimento sanayisinin önde gelen isimleri arasında bulunmaktadır. Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmektedir.

Sektörel çalışmalarının dışında sivil toplum kuruluşlarında da etkin bir rol oynayan Yücelik; Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevler yürütmektedir. Ayrıca Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu görevlerini de sürdürmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Fatih Yücelik, evli ve iki çocuk babasıdır.