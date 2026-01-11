Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Atakaş Hatayspor takımları Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede yoğun kar yağışı etkili oldu. Futbolcuların yoğun yağıştan zaman zaman zorlandığı görüldü. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 kazandı. Keçiörengücü’nün golleri 33., 45+1. ve 72. ve 88. dakikada Mame Diouf ile 63. dakikada Francis Ezeh’ten geldi. Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ankara Keçiörengücü, 29 puana yükseldi. Ligde bu sezon galibiyeti olmayan Hatayspor, 6 puanda kaldı. (Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır)

