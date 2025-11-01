Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in 23 saatlik Türkiye ziyaretinde gündemdeki sorunlara ilişkin hiçbir somut adım atılmadı. Türkiye’den Alman ya’ya gitmek isteyenle rin vize randevusu için aylarca sıra beklemesi görüşmede gündeme geldi. Ancak konuyla ilgili açıklama yapılma dı. Türkiye, daha önce olduğu gibi Dışişleri seviyesinde “uzun vize bekleme sürelerinden” yakındı. Alman tarafı ise “yoğunluk ve sahtecilik” üzerinde durdu.

SAFE'DE ADIM YOK

Vize kolaylığı sözü vermeyen Almanya, ülke sinde yasa dışı bulunan kaçakların Türkiye’ye daha hızlı gönderilmesi sözünü aldı. Sadece geçen yıl kaçak yollarla Almanya’ya giden 18 bi ne yakın kişi Türkiye’ye iade edilmişti. 22 bin 560 Türk ile on binlerce kaçak Suriyeli ve Afgan daha uçaklarla bize geri gönderilecek. Türkiye, AB’nin savunma fonu SAFE’de yer almak istediğini ve iş birliği geliştirilmesini masaya getirdi. Bu konuda da somut bir sonuç çıkmadı.