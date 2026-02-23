Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin bulunduğu 42 kişinin Ankara’da 6,5 saat süren bir toplantı yaptığını açıkladı.
Yarkadaş, şöyle devam etti:
-Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi.
-Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.
-Aralarında CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu’na da bilgi verilmesi bekleniyor.
-Bu toplantı CHP’nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
-CHP’liler CHP’ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına “kalkan” olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.