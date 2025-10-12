ASKİ, baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı. Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 15,53 seviyesine geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı 59 bin metreküp olarak belirlendi.

ASKİ verilerine göre; yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında bu rakam düşerek 1 milyon 362 bin metreküp seviyesinde kaldı. En yüksek su girişi ise 38 milyon 344 bin metreküp ile nisan ayında kaydedildi.

YAZ AYLARIYLA BİRLİKTE AZALDI

Ancak yaz aylarıyla birlikte barajlara giren su miktarı azaldı. Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, Haziran’da bu rakam 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta 3,7 milyon metreküp, Eylül'de 5,2 milyon iken Ekim ayı ilk 10 gününde yalnızca 1,4 milyon seviyesinde kaldı.

BÜYÜK FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

ASKİ'nin açıkladığı verilere göre Ankara'daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Çamlıdere Barajı 1 milyar 220 milyon metreküp kapasiteye sahip olmasına rağmen yalnızca yüzde 16,13 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde, Çubuk 2 Barajı yüzde 9, Eğrekkaya Barajı yüzde 21,92, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 10,20 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıktı. Kargalı Barajı Ağustos ayındaki su yüzdesi 99,63 iken şuan ki su yüzdesi 18,45. Türkşerefli Barajı'nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olması dikkat çekti.