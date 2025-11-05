Bugün Kıbrıs gazetesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini “gelenek gereği” Türkiye’ye yapacağını açıklamasının üzerinden iki hafta geçtiğini hatırlattı.
ANKARA İLE DAVET KRİZİ
“Ankara ile davet krizi” başlığı atılan manşette, “Ankara’dan hâlâ resmi bir davet gelmedi” değerlendirmesi dikkat çekti.
ERDOĞAN ÇEKİNİYOR
Haberde şöyle denildi:
“Kulislerde, Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘KKT C’ye yönelik fazla taviz’ eleştirilerinden çekindiği ve daveti ertelediği konuşuluyor. Erhürman’ın ‘Türkiye’ye ilk ziyaret’ geleneği, bu kez sessizlik duvarına çarpmış görünüyor. Bekleyiş uzadıkça, kardeşlik geleneği yerini diplomatik bir soğukluğa bırakıyor.”