Türkiye, ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin ile F-16 Block 70 savaş uçaklarının maliyetine ilişkin süregelen anlaşmazlığı çözmek amacıyla yeni bir müzakere turuna hazırlanıyor.

Bloomberg'ten Selcan Hacaoğlu'na konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede bu konuyu doğrudan gündeme getirdiğini aktardı.

ABD Kongresi, Şubat 2024’te Türkiye’nin 40 adet F-16 Viper uçağı alımını onaylamıştı. Ancak Ankara, Lockheed Martin’in talep ettiği şekilde, uçakların görev bilgisayarlarının modernizasyonu ve üretim hatlarının genişletilmesi için ek ödeme yapılmasına karşı çıkıyor.

Türkiye, ABD dışında en fazla F-16 filosuna sahip ülke olarak, bu uçaklara yerli füze ve radar sistemlerinin entegre edilmesini sağlamak üzere görev bilgisayarının kaynak kodlarına erişim talebinde bulunuyor.

F-16’ların toplam maliyeti, teknik özelliklere göre değişmekle birlikte her bir uçağın onlarca milyon dolara mal olduğu biliniyor. Lockheed Martin, konuyla ilgili açıklamasında F-16’ların “uygun işletme ve yaşam döngüsü maliyetlerine sahip olduğunu” belirtti; detaylı sorular için ise ABD ve Türk hükümetlerine yönlendirme yaptı.

Ankara ayrıca, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uygulanan ABD Kongresi yaptırımları kaldırılırsa 40 adet F-35 uçağı almayı da planlıyor. Trump, Erdoğan’la görüşmesinde bu ihtimali açık bıraksa da, şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilmedi.

Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesi Kaan’ın motor tedariki konusunda yaşadığı gecikmeler sürerken, Yunanistan’ın Fransa’dan Rafale ve ABD’den F-35 uçakları alması üzerine Ankara, geçen ay Birleşik Krallık’tan 20 Eurofighter Typhoon alımı için anlaşma imzaladı.

Kaynaklara göre Türkiye ayrıca, Katar’dan 12, Umman’dan 12 ikinci el Typhoon uçağı almayı planlıyor. Bu anlaşmaların bu yıl tamamlanması ve uçakların 2026’nın ilk çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor. Yeni F-16’ların ise 2030 civarında Türkiye’ye ulaşması öngörülüyor.