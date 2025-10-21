Muhalefet partileri erken seçim için baskılarını artırırken iktidar kulislerinden dikkat çeken bir haber geldi.

Ekonomi Gazetesi'nden Mete Belovacıklı, “Kendini fesh eden örgüt” başlıklı yazısında, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından yapılacağı öne sürülen düzenlemelerin düzenlemelerin başka kişi, örgüt ya da grupları kapsamaması için “kendini fesheden örgüt” tanımlamasının kullanılacağını iddia etti.

En geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri hakkında da kulis bilgileri aktaran Belovacıklı şunları kaydetti:

"SEÇİM 20 AY SONRA"

"Aynı cephe, yukarıdan gelen talimatla partinin 20 ay sonra seçime gitmek üzere çalışmalara başlamasını da içselleştirmiş durumda. Daha resmi olarak telaffuz edilen bir şey yok ama anladığım kadarıyla “patron”un kararı net; seçim 20 ay sonra…

"BUNCA SIKINTIYA RAĞMEN..."

Doğal olarak Komisyon çalışmaları, muhalefet bloğunun çözülmesi, yeni ittifaklar (bkz:Babacan) falan derken bir de ekonomi düzelirse “işimiz iş” diye düşünüyorlar sanırım. Bir de yaşanan bunca sıkıntıya rağmen yaptırılan anketlerde oy oranlarının hala yüzde 31’lerde görünmesi de ayrı bir özgüven veriyordur herhalde!"