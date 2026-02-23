Ankara kulislerinde, son kabine revizyonunun “son tablo” olmadığı konuşuluyor. Parti içi değerlendirmelerde, kamuoyunda tartışma yaratan başlıklar üzerinden bazı bakanlıkların yeniden ele alındığı belirtiliyor.

Bu çerçevede en çok adı geçen kurumlardan biri Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kartalkaya’da yaşanan ve geniş yankı uyandıran otel yangını, idari boyutun ötesine geçerek siyasi bir tartışma başlığına dönüştü.

Yangın sonrası turizm tesislerinin denetim süreçleri, ruhsat mekanizmaları ve merkezi-idari yetki paylaşımı gündeme taşındı.

Muhalefet, denetim zincirinin bütünlüklü biçimde incelenmesi gerektiğini savunarak Bakanlığın sorumluluğunu tartışmaya açtı.

Bakanlık ise yangın güvenliği ve yapı denetiminin farklı kurumların görev alanında bulunduğunu açıkladı.

Ancak başkentte öne çıkan değerlendirme farklı: “Hukuki sorumluluk ayrı, siyasi sorumluluk ayrı.” Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bazı isimlerin, Kartalkaya’daki facianın kamuoyu algısı açısından bakanlıkta ciddi bir yıpranmaya yol açtığını dile getirdiği ifade ediliyor.

Yorumlara göre oluşan algı, teknik performansın önüne geçmiş durumda.

ERSOY DÖNEMİ...

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy döneminde turizm gelirlerinde artış yaşandığı, pandemi sonrası sektörün hızlı toparlandığı vurgulanıyor.

Resmi veriler Bakanlığın güçlü hanesi olarak gösteriliyor. Buna karşın kültür-sanat çevreleriyle yaşanan gerilimler, bazı festival kararları, ihale süreçlerine dair eleştiriler ve Kartalkaya sonrası oluşan baskı, siyasi risk başlığını büyüten unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Parti kurmayları, kabine değişikliklerinde performans kadar algı yönetimi ve siyasi denge hesaplarının da etkili olduğuna işaret ediyor.

TURAN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Kulislerde Ersoy’un yerine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın adının geçmesi, olası değişimin teknik değil siyasi bir tercih olabileceği yorumlarını güçlendirdi.

AKP Grup Başkanvekilliği döneminde Meclis’te aktif rol üstlenen Turan’ın, parti tabanında ve teşkilat yapısında karşılığı olan bir isim olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı’nda son dönemde bakan yardımcılarının büyük ölçüde değiştiği, mevcut tabloda yalnızca Turan’ın kaldığı ifade ediliyor. Bu durum Ankara’da “kabineye geçiş hazırlığı” şeklinde yorumlanıyor.

Parti kaynakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ideolojik ve toplumsal tartışmaların merkezinde yer aldığını, bu nedenle siyasi refleksi güçlü bir ismin tercih edilebileceğini dile getiriyor.

İKİNCİ DALGA SINIRLI MI OLACAK?

Saray’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak parti içi değerlendirmelerde, kapsamı dar fakat sembolik etkisi yüksek bir değişiklik ihtimali konuşuluyor.

Yerel seçim sonrası dillendirilen “yenilenme” ve “siyasi dinamizm” söyleminin kabineye de yansıtıldığı; tartışma yaratan başlıkların tek tek ele alındığı ifade ediliyor.

Başkentte gözler yeniden Saray’a çevrilmiş durumda.