Ankara kulislerinde, İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nı kapsayan son kabine revizyonunun “son tablo” olmadığı konuşuluyor.

Parti çevrelerinde, ilk değişim dalgasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un adının öne çıktığı belirtilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahale edeceği öne sürülen isimler arasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da eklendiği ifade ediliyor.

Kaynaklar, ikinci bir değişim hazırlığının sürdüğünü, takvimin doğrudan Erdoğan tarafından belirleneceğini aktarıyor.

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, olası revizyonun yalnızca “teknik performans” çerçevesinde ele alınmayacağı vurgulanıyor.

“Algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “hiyerarşik uyum” başlıkları öne çıkıyor.

“PERFORMANS DEĞİL, SİYASİ DENGE”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP kulislerinde hâkim değerlendirme, olası kabine değişiminin yalnızca teknik performans ölçütleriyle sınırlı kalmayacağı yönünde.

Kartalkaya faciası, enerji politikaları gibi başlıkların; “algı yönetimi”, “siyasi sorumluluk” ve “merkezi kontrol” perspektifiyle ele alındığı ifade ediliyor.

Ankara’da konuşulanlara göre üç bakanlıkta değişim artık bir ihtimal olmaktan çıkmış durumda. Sürecin zamanlaması ve kapsamının ise Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi takvimine göre netleşeceği belirtiliyor.