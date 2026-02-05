Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında asgari ücretli çalışanların şimdiden geçinmekte zorlandığını vurguladı. Karakaş, ekonomik göstergelere bakıldığında temmuz ayında ara zam yapılmasının kaçınılmaz hâle geldiğini söyledi.

“Henüz ocak zammı yeni yapılmış olsa da olumsuz tepkiler hükümet tarafından biliniyor. Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Karakaş, özel sektörde yapılan zamların çoğunun asgari ücret seviyesinde kaldığını ve bu durumun tüm ücretli çalışanları etkilediğini belirtti.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ GELİŞME

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda da açıklamalarda bulunan Karakaş, Ankara’da yapılan araştırmalara göre yüzde 25’lik artış formülünün ağırlık kazandığını söyledi.

“Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi bulunuyor. Bu nedenle rakamın çok yüksek olması zor. En fazla 5 bin lira ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının devreye girmesi halinde bu rakam en fazla 6 bin liraya yükselebilir. Kurban Bayramı’nda da aynı tutarda ikramiye alınması bekleniyor” dedi.